شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحضر رئيس الوزراء نهائى دورى أبطال أفريقيا؟.. وزير الرياضة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صاحب دعوة فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، ووجوده فى النهائى سيكون أمراً مشرفاً بحضوره .

وأضاف أشرف صبحى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه ينتهز الفرصة لتوجيه الشكر إلى رئيس الوزراء فى ظل حرصه على متابعة كل الأحداث، ومنها تفقد صالة أكتوبر والصالات الأخرى الخاصة بمونديال اليد الذى يقام يناير المقبل بمصر .

كان الأهلى قد صعد إلى نهائى دورى الأبطال الافريقى بعد تخطيه عقبة الوداد المغربى بالفوز ذهابا وايابا 2-0، و3-1 وينتظر الفائز من الزمالك والرجاء المغربى حيث يقام لقاء الإياب يوم الاحد المقبل باستاد القاهرة بعدما فاز الزمالك فى لقاء الذهاب بهدف نظيف أحرزه أشرف بن شرقى.

وأكد الوزير أن مصر جاهزة لاستضافة النهائى أيا كان طرفاه، لكن الحضور الجماهيرى قرار يختص به الكاف لأنه صاحب القرار النهائي، كما أن هناك تواصلا بالفعل مع الاتحاد الأفريقى بشأن الجماهير حال كان نهائى مصرى خالص بمواجهة الأهلى والزمالك فى النهائى.

وتمنى أشرف صبحى الفوز والتأهل للزمالك ليكون النهائى مصريا خالصا لأول مرة فى تاريخ البطولة، ليؤكد ريادة مصر للرياضة الأفريقية لما لها من تاريخ كبير على الساحة الأفريقية فى الرياضة .