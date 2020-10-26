شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يطيح بـ"أوكوى" من الاتحاد السكندرى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، بالاستغناء عن الأوغندى إيمانويل أوكوى مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، نظرا لعدم الحاجة لجهوده فى ظل رغبة المدير فى التعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر، بالإضافة للاعتماد على مهاجمين صغار السن من أبناء النادى فى إطار خطة الإدارة بالاعتماد على قطاع الناشئين النادى.

وكان إيمانويل أوكوى قد خرج من حسابات الجهاز الفنى السابق للفريق بقيادة طلعت يوسف، كما لم يشارك مع حسام حسن فى اللقاء الأخير الذى خاضه الفريق أمام المقاولون العرب فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر والذى حقق فيه زعيم الثغر الفوز بهدفين مقابل هدف وتأهل للدور قبل النهائى للبطولة.

من ناحية أخرى، نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، فى التعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط مدافع الأهلى السابق بعقد يمتد لمدة موسمين اعتباراً من الموسم الرياضى 2020-2021، ووقع اللاعب على عقود الانتقال للنادى السكندرى فى صفقة انتقال حر بحضور حسام حسن المدير الفنى وإبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإدارى للفريق .