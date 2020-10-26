شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لا يعرف الفوز على ريكاردو قبل مواجهة الإسماعيلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البرازيلى ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى سبق له مواجهة الزمالك من قبل فى عدة مواجهات على صعيد مسابقة الدورى ولم يحقق فيها سوى الانتصار، حيث قاد ريكاردو الدراويش من قبل فى ثلاث مواجهات أثناء ولاياته السابقة، أولها بموسم 2008-2009 بتاريخ 30-11-2008 وحقق الدراويش الفوز بهدف دون رد سجله عبد الله الشحات.

المواجهة الثانية يوم 28-4 -2009 وانتهت بفوز الفريق بثلاثية مقابل هدف، سجلها كل من محمد محسن أبوجريشة هدف ومصطفى كريم هدفين، بينما سجل للزمالك عبد الحليم على.

آخر المواجهات كانت فى موسم2014 -2015 وحقق خلالها الإسماعيلى الفوز بهدف نظيف سجله الهداف الغانى جون أنطوى.

فهل ينجح المدرب البرازيلى فى قيادة الدراويش للانتصار الرابع خلال مواجهة الليلة بختام منافسات الدورى المحلى؟.