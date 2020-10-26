شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحدد مواصفات المهاجم الأجنبى مع لجنة التخطيط بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، مع لجنة التخطيط مواصفات المهاجم الأجنبى الجديد الذى من المنتظر أن يتعاقد معه النادى خلال الفترة المقبلة، وطلب موسيمانى أن يكون المهاجم سريعاً ويمتلك إمكانيات بدنية، بالإضافة لإجادته ضربات الرأس واللعب بكلتا القدمين، وأن يكون معدله التهديفى مرتفعاً، خاصة فى الموسم الأخير.

واقترب الأهلى من ضم مهاجم أفريقى دولى يلعب داخل القارة السمراء بعد الحصول على موافقة موسيمانى الذى بارك الصفقة مؤخراً لقناعته التامة بقدرات اللاعب الذى يُجيد اللعب فى مركز المهاجم الصريح كما يمكنه القدرة على اللعب فى مركز الجناح يميناً وشمالاً.

ويعلن الاهلي عن صفقة المهاجم بعد انتهاء مشوار الفريق ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يتبقى للمارد الأحمر خطوة وحيدة على الفوز بالبطولة حيث يلتقى يوم 6 نوفمبر المقبل فى نهائى البطولة مع الفائز من الرجاء والزمالك، فى الوقت الذى ينوى موسيمانى الدفع بمحمود كهربا فى التشكيل الأساسى للفريق خلال مباراة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل فى ختام مشوار بطل الدورى بالمسابقة المحلية، ويتطلع المدير الفنى لمنح كهربا فرصة أطول من المشاركة لمدة مباراة كاملة تقريباً من أجل تجهيزه بشكل جيد للأرتباطات المقبلة وأهمها نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل أمام الفائز من الزمالك والرجاء المغربي.

وعاد كهربا للمشاركة فى مباراة الإياب أمام الوداد فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا حيث حل بديلاً بسبب معاناته من آلام فى العضلة الخلفية التى حرمته من مباراة الذهاب أمام بطل المغرب، ومن المقرر أن يشارك كهربا أساسياً أمام الطلائع على حساب النيجيرى جونيور أجاي.

ويأتى قرار موسيمانى بالإستعانة ببعض الصاعدين ولاعبى الدكة بهدف إراحة اللاعبين الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد بشكل واضح خلال الفترة الماضية وذلك حتى يتم تجهيزهم بشكل جيد لمباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد تأهل الفريق مؤخراً بشكل رسمى عقب الفوز على الوداد المغربى مساء أمس الأول، الجمعة، باستاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالمغرب بثنائية نظيفة، ويرغب المدير الفنى للأهلى راحة أكثر من لاعب أساسى عانى مؤخراً من الإجهاد ويأتى فى مقدمتهم محمد الشناوى وعلى معلول وديانج وعمرو السولية وأيمن أشرف ومحمد هانى وأجاى وقفشة.