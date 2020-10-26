شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ينتظر الموقف النهائى لـ أحمد ياسر مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو سموحة الموقف النهائى لأحمد ياسر ريان مع الأهلى بشأن استمراره مع القلعة الحمراء أو تجديد إعارته للجونة من أجل الدخول فى مفاوضات رسمية معه من أجل ضمه للفريق، فى ظل رغبة الفريق السكندرى فى تدعيم هجومه.

ويحاول أحمد سامى التعاقد مع مهاجم صغير السن لتدعيم هجوم الفريق يكون بجانب حسام حسن وأحمد حسن مكى، فى ظل ضغط المباريات وتلاحم الموسم المقبل، لاسيما أن المدير الفنى يرغب فى المنافسة على المربع الذهبى للعودة للمشاركة فى البطولات القارية من جديد.

ويوجد حالة من الغموض حول مستقبل عدد من لاعبى الأهلى المعارين للأندية الأخرى فى ظل عدم صدور قرار رسمى من الجنوب أفريقى موسميانى المدير الفنى للمارد الأحمر الذى طلب تأجيل جميع الملفات لحين الانتهاء من دورى أبطال أفريقيا والذى تأهل إليه الفريق منتظر الصاعد من لقاء الزمالك والرجاء المغربى.