شكرا لقرائتكم حسام البدرى يستقر على ضم رمضان صبحى لمعسكر المنتخب المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، على ضم رمضان صبحى لاعب بيراميدز لصفوف الفراعنة قبل مباراتىّ توجو فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022، حيث تقام المباراة الأولى فى القاهرة يوم 14 نوفمبر المقبل بينما تقام المباراة الثانية يوم 17 من نفس الشهر.

ويضع الجهاز الفنى للمنتخب رمضان صبحى تحت الاختبار خلال التدريبات التى ستقام فى المعسكر قبل مباراة توجو الاولى، لاسيما وأن اللاعب بعيد عن المباريات منذ انتهاء علاقته بالأهلى وانتقاله إلى بيراميدز رسميا أواخر يوليو الماضى وهو ما يجعل اللاعب بعيد عن فورمة المباريات.

وينافس رمضان صبحى الثنائى محمود كهربا وطاهر محمد طاهر فى معسكر المنتخب المقبل، وفى حالة ظهوره بمستوى جيد سيستمر مع الفراعنة الكبار ويطير إلى توجو مع المنتخب لمواجهته فى المباراة الثانية، أما فى حالة تأثره بفترة غيابه عن المباريات سيتم التنازل عنه للمنتخب الأوليمبى الذى سيلعب مباراتين وديتين يومىّ 13 و16 نوفمبر المقبل.

يذكر أن حسام البدرى قرر ضم 5 لاعبين من المنتخب الأوليمبى أمام توجو وهم رمضان صبحى ومصطفى محمد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد أبو الفتوح.