شكرا لقرائتكم سموحة يترقب الموقف النهائي لـ أحمد ياسر ريان مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو سموحه الموقف النهائى لأحمد ياسر ريان مع الأهلى بشأن استمراره مع القلعة الحمراء أو تجديد إعارته للجونة، وذلك من أجل الدخول فى مفاوضات رسمية معه من أجل ضمه للموج الازرق فى ظل رغبة الفريق السكندرى فى تدعيم هجوم الفريق.

ويحاول احمد سامى التعاقد مع مهاجم صغير السن لتدعيم هجوم الفريق يكون بجانب حسام حسن وأحمد حسن مكى، فى ظل ضغط المباريات وتلاحم الموسم المقبل لاسيما وأن المدير الفنى يرغب فى المنافسة على المربع الذهبى للعودة للمشاركة فى البطولات القارية من جديد .

ويوجد حالة من الغموض حول مستقبل عدد من لاعبى الأهلى المعارين للأندية الاخرى فى ظل عدم صدور قرار رسمى من الجنوب أفريقى موسميانى المدير الفنى للمارد الاحمر الذى طلب تأجيل جميع الملفات لحين الانتهاء من دورى أبطال أفريقيا والذى تأهل إليه الفريق منتظر الصاعد من لقاء الزمالك والرجاء المغربى .