شكرا لقرائتكم أشرف صبحى عن أزمة الزمالك: "محدش هيكون فوق القانون" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه يتابع الأزمة الدائرة بين نادى الزمالك واللجنة الأولمبية فهو أمر واضح، لأنه يتلخص فى تطبيق القانون، فالوزارة قامت بإرسال لجان تفتيشية تقوم بدورها ولن يكون هناك أحد على القانون قائلا: محدش هيكون فوق القانون ".
وأضاف صبحى فى تصريحات صحفية، أنه مهما كان القرار سنحافظ على الكيان ومهما حدث فالوزارة دورها الحفاظ على الرياضة وبالتالى الزمالك جزء منها .
وأشار إلى أنه ينتهز الفرصة لتوجيه الشكر إلى رئيس الوزراء فى ظل حرصه على متابعة كل الأحداث، ومنها تفقد صالة أكتوبر والصالات الأخرى الخاصة بمونديال اليد الذى يقام يناير المقبل بمصر.
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