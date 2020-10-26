شكرا لقرائتكم إنفانتينو يهنئ عمرو الجناينى بعيد ميلاده: أشكرك على جهودك فى تطوير رياضتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى عمرو الجناينى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برقية تهنئة من جيانى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بمناسبة عيد ميلاده.

وقال رئيس الاتحاد الدولى فى رسالته للجنايني: أتمنى لك عيد ميلاد سعيد، وأن يكون هذا اليوم مليئًا بالسعادة، ونأمل أن نواصل العمل معًا من أجل مستقبل هذه اللعبة الجميلة التى توحدنا جميعًا. مضيفًا: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكركم على جهودكم ومساهمتكم فى تطوير رياضتنا وتعزيز قيمها فى مصر. وختم: أتمنى لك صحة جيدة، ولعائلتك وأصدقائك وأحبائك، وأتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبًا. مع تمنياتى بالنجاح.

على صعيد مختلف، أكد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن النادى الأهلى سيتسلم درع الدورى العام يوم 31 أكتوبر الجارى فى المباراة الأخيرة بالدورى أمام طلائع الجيش، بعد حسم الدورى للمرة الـ42 فى تاريخه، لافتا إلى أن مراسم التتويج ستتم داخل أرض الملعب بعد انتهاء المباراة، وسيقوم عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة بتسليم الدرع للأهلى دون السماح بحضور إضافى فى المباراة، وسيتم الاقتصار فقط على أعضاء مجلس إدارة الأهلى وطلائع الجيش ولاعبى الفريقين، بجانب العاملين بالشركة الراعية للكرة المصرية.

وترسل اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خطاباً إلى النادى الأهلى، خلال الساعات المقبلة، من أجل إرسال درع الدورى لاتحاد الكرة قبل مباراة طلائع الجيش، حتى يتمكن اتحاد الكرة من تجهيز الدرع استعداداً لتسليمه للفريق الأحمر نهاية الموسم، بعدما حسم اللقب للمرة الـ42 فى تاريخه.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن اللائحة تنص على أن يرسل الفريق صاحب اللقب درع الدورى لاتحاد الكرة قبل انتهاء المسابقة بـ15 يوماً حتى يتم تجهيزه للفريق الفائز، سواء نفس الفريق أو أى فريق آخر، مشيراً إلى أن اللائحة لا تلزم اتحاد الكرة بتسليم الفريق الفائز بالدرع فى الملعب أو بتحديد موعد للتسليم، لاسيما أن هذه الأمور تخضع لأمور تسويقية وتتم بالاتفاق مع الرعاة، إلا أن اتحاد الكرة قرر تسليم الدرع للأهلى فى آخر مباراة وهى مباراة طلائع الجيش.

على صعيد مختلف، وضعت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، بندا فى اللائحة الجديدة يسمح لأعضاء المجلس الجديد بالحصول على مكافآت وبدلات نظير عملهم فى الجبلاية، وتراجع أعضاء اللجنة الخماسية عن فكرة وضع رواتب شهرية للأعضاء مقابل التفرغ الكامل للعمل فى اتحاد الكرة بعد الاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".