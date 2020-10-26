شكرا لقرائتكم أحمد حسن: ما حدث في نهائي الكونفدرالية "فجر تحكيمى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن ما حدث في لقاء بيراميدز أمام نهضة بركان "فُجر تحكيمي"، رغم وجود تقنية الفار في المباراة.

وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "في الوقت الحالي الحكم أصبح مثل المشاهد، ومعه مساعدين في غرفة الفيديو، بيراميدز لم يظهر بالمستوى المأمول، والمدير الفني أنتي تشاتشيتش لم يقدم النتائج المرجوة، الفريق خسر الكونفدرالية وخرج من كأس مصر، واعتقد أن مواجهة الدوري العام ستكون الاخيرة له وبعدها سيتم التعاقد مع مدير فني جديد".

وواصل: "قد يحدث تغييرات جديدة في نادي بيراميدز، خاصة أن الناتج لم يكن جيدا، هناك لاعبين كثيرين انضموا لبيراميدز، ولم يقدموا المأمول".

وأكمل: "بيراميدز تعاقد مع إسلام عيسى بمقابل مالى 35 مليون جنيه، وقد يخرج على سبيل الإعارة لأندية مثل سيراميكا كليوباترا".

وأضاف: "لابد أن يكون هناك لجنة فنية لاختيار اللاعبين الجديدة، لا يجب أن ينضم اللاعبين الجدد عن طريق وكلاء أو المدير التنفيذى الذى يعتبر فى الأساس وكيل لاعبين".

وأردف: "90% من اللاعبين الذين يشاركون مع بيراميدز، هم الذين تم التعاقد معه فى الموسم الماضي، لا يوجد اى إضافة من لاعب جديد، إبراهيم حسن شارك فقط، وجون أنطوى كان احتياطيا".

واستطرد: "هناك خلاف حدث بين المدير الفنى وعبدالله السعيد، خاصة أن اللاعب وجد أن المدرب يلعب بتشكيلة دفاعية، وهذا لم يكن كافيا لتحقيق الفوز، تشاتشيتش أخطأ بشكل كبير فى التشكيل وحتى التغييرات جاءت متأخرة، ولم تكن هناك أى إيجابية".

وتابع: "بيراميدز أعطى إيحاء للاعبين بأنه سيدافع فى المباراة، ولم يلعب بالشكل الهجومى المطلوب".

وأتم: "التحكيم كان سيئ للغاية فى لقاء بيراميدز أمام نهضة بركان".

واصل:" الحكم ظلم بيراميدز فى بعض الحالات، هناك اعتداء حدث على محمد فاروق لاعب بيراميدز بدون كرة، والحكم رفض العودة لتقنية الفيديو، من الواضح أن هناك انحياز واضح لصالح نهضة بركان المغربي".

وأضاف: "كنت نتمنى تتويج بفريق مصري، وأن تستحوذ الكرة المصرية على البطولات القارية، ويجب على الكاف أن يراجع ما يحدث من جانب الحكام".

وواصل: "لا يجب أن نتقبل الظلم الذى حدث من الحكم الكاميرونى آليوم".