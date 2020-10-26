شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الزمالك .. البرازيلي ريكاردو يبحث عن الفوز الرابع على الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل البرازيلى ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى سبق له مواجهة الزمالك من قبل فى عدة مواجهات على صعيد مسابقة الدورى ولم يحقق فيهم سوى الانتصار.

وقاد ريكاردو الدراويش من قبل فى ثلاث مواجهات أثناء ولاياته السابقة أولهم بموسم 2008-2009 بتاريخ 30-11-2008 وحقق فيها الدراويش الانتصار بنتيجة هدف دون رد سجله عبد الله الشحات.

المواجهة الثانية يوم 28-4 -2009 وانتهت بانتصار الفريق بثلاثية مقابل هدف، سجلهم كل من محمد محسن أبوجريشة هدف ومصطفى كريم هدفين، بينما سجل للزمالك عبد الحليم على.

آخر المواجهات كانت فى موسم2014 -2015 وحقق خلالها الإسماعيلى الفوز بهدف نظيف سجله الهداف الغانى جون أنطوى.

فهل ينجح المدرب البرازيلى فى قيادة الدراويش للانتصار الرابع خلال مواجهة الليلة بختام منافسات الدورى المحلى؟