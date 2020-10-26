شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: وجود رئيس الوزراء في نهائي أفريقيا سيكون أمرا مشرفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء صاحب دعوة فى مباراة نهائى دورى أبطال افريقيا، ووجوده فى النهائى سيكون أمرا مشرفا بحضوره .

وأضاف صبحى فى تصريحات خاصة أنه ينتهز الفرصة لتوجيه الشكر إلى رئيس الوزراء فى ظل حرصه على متابعة كل الأحداث ومنها تفقد صالة اكتوبر والصالات الأخرى الخاصة بمونديال اليد الذى يقام يناير المقبل بمصر .

كان الأهلى قد صعد إلى نهائى دورى الأبطال الافريقى بعد تخطيه عقبة الوداد المغربى بالفوز ذهابا وايابا 2-0، و3-1 وينتظر الفائز من الزمالك والرجاء المغربى حيث يقام لقاء الإياب يوم الاحد المقبل باستاد القاهرة بعد أن كان الزمالك قد فاز فى لقاء الذهاب بهدف نظيف احرزه اشرف بن شرقى الذى اقيم بالمغرب .

وقال أن مصر جاهزة لاستضافة النهائى أيا كان طرفاه، لكن الحضور الجماهيرى قرار يختص به الكاف لأنه صاحب القرار النهائي، كما أن هناك تواصلا بالفعل مع الاتحاد الأفريقى بشأن الجماهير حال كان نهائى مصرى خالص بمواجهة الأهلى والزمالك فى النهائى.

وتمنى أشرف صبحى الفوز والتأهل للزمالك ليكون النهائى مصريا خالصا لأول مرة فى تاريخ البطولة، ليؤكد ريادة مصر للرياضة الأفريقية لما لها من تاريخ كبير على الساحة الأفريقية فى الرياضة .