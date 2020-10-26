شكرا لقرائتكم حسام حسن يرحب بالاستغناء عن الأوغندي إيمانويل اوكوى من الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب حسام حسن المدير الفنى للإتحاد السكندرى بالاستغناء عن الأوغندي إيمانويل اوكوى مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية نظرا لعدم الحاجة لجهوده فى ظل رغبة المدير فى التعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر، بالإضافة للاعتماد على مهاجمين صغار السن من أبناء النادى فى إطار خطة الإدارة بالاعتماد على قطاع الناشئين النادى .

كان إيمانويل أوكوى قد خرج من حسابات الجهاز الفنى السابق للفريق بقيادة طلعت يوسف، كما لم يشارك مع حسام حسن فى اللقاء الأخير الذى خاضه الفريق أمام المقاولون العرب فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر والذى حقق فيه زعيم الثغر الفوز بهدفين مقابل هدف وتأهل للدور قبل النهائى للبطولة .

من ناحية أخرى نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط مدافع الأهلى السابق بعقد يمتد لمدة موسمين اعتبارا من الموسم الرياضى 2020-2021، ووقع اللاعب على عقود الانتقال للنادى السكندرى فى صفقة انتقال حر بحضور حسام حسن المدير الفنى وإبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإدارى للفريق .