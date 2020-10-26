شكرا لقرائتكم معارو الأهلى يواجهون المجهول بعد رحيل الشركة المسئولة عن إدارة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح مصير لاعبي الأهلي المعارين للجونة غامضاً بعد رحيل الشركة المسئولة عن إدارة فريق الكرة والتي يترأسها نادر شوقي بشكل رسمي، واستعار الجونة عدد من لاعبي الأهلي أبرزهم أحمد ريان ومحمود الجزار وأكرم توفيق وباسم على ، وتقدم حسام غالي، قائد الأهلي ومنتخبنا الوطنى السابق، باستقالة من منصبه كمدير للكرة بنادى الجونة، وذلك بعد انتهاء الموسم الجارى، ووجه حسام غالي الشكر لإدارة الجونة على منحه الثقة طوال الفترة الماضية، مؤكداً أنه سيعلن وجهته المقبلة قريباً.

واقترب الجونة من تجديد استعارة عدد من لاعبي الأهلي مًجدداً قبل رحيل شركة نادر شوقي إلا أن الأمور قد تتغير بعد المستجدات الأخيرة.

وكتب حسام غالى على إنستجرام، "أحب أشكر خالد بشارة ونادر شوقى على منحي الفرصة أن أعمل مدير كرة بنادى الجونة لمدة سنة ونصف، تجربة استفدت منها واتعلمت كتير اجتهدنا وحاولنا بكل إخلاص نحقق حلم خالد بشارة أن يكون نادي الجونة في مكانة مميزة. إن شاء الله مباراة حرس الحدود هتكون آخر مباراة لي مع الفريق. أتمني التوفيق والنجاح الفترة القادمة لكل العاملين في منظومة نادي الجونة".

واحتفل النجم حسام غالى لاعب النادى الأهلي السابق بعيد ميلاده الـ 39 ونشر عدة صور برفقة زوجته بأحد المطاعم عبر حسابه بموقع انستجرام، وكتب حسام غالى، عبر حسابه بموقع انستجرام:" احتفال بعيد ميلادي التاسع والثلاثين في المنطقة المفضلة الخاصة بي.