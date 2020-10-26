شكرا لقرائتكم أحمد دعدور حارس بيراميدز يدخل حسابات المصرى في الانتقالات المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو المصرى البورسعيدى، فى مفاوضات جادة مع أحمد دعدور حارس مرمى بيراميدز من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم مركز حراسة المرمى بسبب وجود فروق كبيرة بين أحمد مسعود الحارس الأساسى والثنائى أحمد عبد الفتاح ومحمد شحاته الحارسين البديلين .

ويرغب على ماهر المدير الفنى للمصرى فى التعاقد مع أحمد دعدور، نظرا لأنه يعلم إمكانياته بشكل كبير منذ أن كان الحارس يشارك مع الأسيوطى وكان وقتها على ماهر يقوده فنيا .

ولم يشارك أحمد دعدور مع بيراميدز طوال الموسم المنقضى بسبب وجود الثنائى المهدى سليمان وأحمد الشناوى ، فى الوقت الذى تعاقدت فيه الإدارة مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق بداية من الموسم المقبل وهو ما يصعب بقاء أحمد دعدور مع الفريق السماوى .

كان فريق المصرى البورسعيدى خسر مبلغ 4 ملايين جنيه نتيجة لفشل بيراميدز فى تحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية بعدما منى بهزيمة بهدف مقابل للاشئ أمام نهضة بركان المغربى فى نهائى البطولة فى المباراة التى جرت بينهما أمس بالمغرب .

كان هناك اتفاقا بين مسئولى الناديين عند انتقال إسلام عيسى من المصرى لبيراميدز يقضى بحصول النادى البورسعيدى على مبلغ 4 مليون جنيه عند تحقيق الفريق السماوى لأى بطولة قارية و2 مليون جنيه عند حصوله على أى بطولة محلية .

وتٌوج نهضة بركان المغربى بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء امس، الأحد، على ملعب مولاى عبد الله، بمدينة الرباط المغربية، فى نهائى البطولة، ويخسر الفريق المصرى فرصة التتويج بأول لقب قارى كان على بعد خطوة واحده منه، بعدما وصل للمباراة النهائية عن استحقاق وجدارة.