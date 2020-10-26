نهضة بركان المغربي يفوز بكأس الـ "كاف" لأول مرة

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"الخليج 365" من الرباط: تمكن فريق نهضة بركان المغربي، الأحد، للمرة الأولى في تاريخه من الفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في أعقاب تخطيه لفريق بيراميدز المصري بهدف لصفر، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، بنتيجة هدفين لواحد.

وسجل للفريق المغربي محسن ياجور في الدقيقة 15 من اللقاء الذي أداره الحكم الكاميروني نيانت أليوم، وجرى من دون جمهور بفعل تداعيات تفشي وباء (كورونا) والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وغلب الاندفاع على جل أطوار المقابلة، خصوصا من جانب الفريق المغربي، الذي أكمل اللقاء منقوص العدد، بعد طرد لاعبه بكر الهلالي في الدقيقة 88.

ورغم استحواذ الفريق المصري على الكرة، خصوصا في الشوط الثاني، فإن أبرز فرص التسجيل قد سننحت للفريق المغربي، عن طريق كل من حمادة لعشير ومحسن ياجور وزيد كروش.

وسبق للفريق "البرتقالي" أن بلغ نهائي المسابقة، السنة الماضية، لكنه انهزم أمام الزمالك المصري بعد الاحتكام لضربات الجزاء.

يشار إلى أن منافسات دوري نصف نهائي ونهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد جرت بنظام المباراة الفاصلة، بعد أن أسفرت قرعة دور نصف النهائي على مواجهة نهضة بركان لحسنية أغادير، ومواجهة فريق بيراميدزالمصري لفريق هوريا كوناكري الغيني.