رسميًا.. بوجبا ينفي اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نفى الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ما أُثير مؤخرًا حول نيته في اعتزال اللعب دوليًا بعد التصريحات التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي تزعم أن الإسلام هو مصدر الإرهاب الدولي.

ونقلت صحيفة "ذا صن" ماتم تدواله مؤخرًا في وسائل الإعلام التي تشير إلى إن نجم مانشستر يونايتد المعروف عنه انتماؤه للدين الإسلامي، اتخذ بالفعل قرار الاعتزال الدولي عقب تصريحات رئيس بلاده، بالإضافة إلى تكريم المعلم الذي نشر صورًا مسيئة للنبي محمد.

ونشر بوجبا صورة "ستوري" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" للخبر المنشور على صحيفة "ذا صن" وعلق عليها "أخبار كاذبة وغير مقبولة".

وكانت "ذا صن"، قد أكدت في تقريرها المنشور اليوم الاثنين، أن ما تم نشره كان وفقًا لمصادر مختلفة من دول الشرق الأوسط، مشددة على أن البالغ من العمر 27 عامًا لم يعلق على الأمر ولم يدلِ بأية تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن، كما لم يصدر أي بيان رسمي عن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وانضم بوجبا إلى المنتخب الفرنسي الأول عام 2013، وساهم في تتويج الديوك ببطولة كأس العالم الأخيرة التي استضافتها روسيا 2018.

وخاض بوجبا 72 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده وسجل عشرة أهداف مع المنتخب الفرنسي.