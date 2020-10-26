لمواجهة الزمالك.. الرجاء: نتيجة "مسحة الثلاثاء" تحدد موعد سفرنا للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، إن نتيجة المسحة التي سيخضع لها اللاعبون غد الثلاثاء، ستحدد موقف الفريق من السفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الرجاء ضيفًا على الزمالك يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن الفريق الأبيض كان قد حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون رد.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" قال وهبي: "نتيجة مسحة الغد ستحدد موعد سفر الفريق إلى القاهرة لمواجهة الزمالك."

ويعاني فريق الرجاء من تفشي فيروس كورونا بين صفوف لاعبيه، حيث أعلن النادي المغربي إيجابية عينة 17 لاعبًا بجانب أحد العاملين، الأمر الذي ساهم في اتخاذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قرارًا بتأجيل المباراة التي كان مقررًا إقامتها يوم 24 أكتوبر الجاري.

من جانبه، أصدر الرجاء بيانًا رسميًا مساء أمس الأحد، أعلن خلاله تعافي أحد لاعبيه واكتشاف حالة جديدة وفقًا لآخر مسحة خضع لها اللاعبون.

جدير بالذكر أن بعض التقارير المغربية قد أشارت، أمس الأحد، إلى أن بعثة الرجاء ستتوجه إلى القاهرة، صباح الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة الزمالك.