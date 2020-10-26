"ننتظر قرار موسيماني ".. الجونة يوضح لمصراوي موقفه من رباعي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة، إن هناك اتفاق مبدئي مع رباعي الأهلي المعار (باسم علي، أكرم توفيق، محمود الجزار وأحمد ياسر ريان) علي البقاء مع النادي في الموسم الجديد.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوية، قال شحاته: "تحدثنا مع رباعي الأهلي وحصلنا علي موافقتهم بالبقاء معنا، لكن يبقي القرار النهائي في يد الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني فهو من سيحدد اختيارات فريقه للموسم الجديد ".

وأضاف مدرب نادي الجونة:" رباعي الأهلي لا غني عنهم ونريد استمرارهم مع الفريق."

وواصل: "قبل رحيل رينيه فايلر كان الحديث معنا عن عودة أكرم توفيق للأهلي، لكن منذ ذلك الوقت لم تحدث مفاوضات جديدة."

وأكمل: "لا نعلم إذا كان بيتسو موسيماني يريد عودته(أكرم توفيق) أم لا، أعتقد أن الأممور ستتضح خلال الأيام القادمة."

وأتم: " نأمل في أن يتم تجديد إعارة الرباعي كونهم لاعبين مميزين ونريد أن نحقق معهم نتائج جيدة فى الموسم القادم".