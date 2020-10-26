محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال محمد عزيز، لاعب فريق نهضة بركانية، إن فريقه تعلم من درس الموسم الماضي عندما خسر اللاعبون أمام الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية النسخة الماضية.
وخسر نهضة بركان نهائي الكونفدرالية الموسم الماضي أمام الزمالك بركلات الترجيح (5-3)، ثم عاد في النسخة الجارية للفوز على بيراميدز بهدف دون رد في المواجهة التي أقيمت من مباراة واحدة على ملعب "مولاي عبد الله" في المغرب.
وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "le 360" المغربية، قال عزيز: "فوزنا أمام بيراميدز جاء نتيجة تجربة الموسم الماضي، التي خسرنا فيها أمام الزمالك المصري."
وأضاف: " تعلمنا الدروس التي ساهمت في التتويج باللقب القاري."
جدير بالذكر أن نهضة بركان بطل الكونفدرالية سينتظر حسم بطل دوري أبطال أفريقيا (الأهلي ضد "الزمالك أو الرجاء") لمواجهته في بطولة السوبر الأفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التتويج بالكونفدرالية.. لاعب نهضة بركان: تعلمنا الدرس من الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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