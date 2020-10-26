عبدالله السعيد أفضل لاعب بنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حصول عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز، على جائزة أفضل لاعب بالمباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ونشر كاف عبر حسابه على تويتر، ملخصا للمسات عبدالله السعيد خلال مباراة بيراميدز أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية.
ورغم خسارة بيراميدز اللقب بهدف، إلا أن عبدالله السعيد ساهم بعدد من الكرات في خطورة على مرمى الخصم.
وشارك السعيد في 12 مباراة بالكونفدرالية هذا الموسم من أصل 14 مباراة خاضها بيراميدز، استطاع خلالهم تسجيل 4 أهداف، وصنع هدفين.
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