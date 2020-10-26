الكشف عن دور جمعية اللاعبين المحترفين في انتقال عاشور للاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن نادي الاتحاد السكندري مؤخراً تعاقده مع حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي السابق، بعقد لمدة موسمين.

ونشرت جمعية اللاعبين المحترفين، برئاسة مجدي عبدالغني عبر صفحتها على "فيسبوك" بياناً أوضحت فيه الدور الذي قامت به الجمعية في انتقال عاشور للاتحاد السكندري.

وكان حسام عاشور قد ظهر منذ أيام في مقر جمعية اللاعبين المحترفين وعقد جلسة مع مجدي عبدالغني.

وجاء بيان الجمعية كالتالي:

لماذا حسام عاشور؟

لأنه الكابتن التاريخي في عالم كرة القدم المصرية والأكثر تتويجا للبطولات في النادي الأهلي والأندية العربية والإفريقية.

كان طبيعيا أن يجد " الأب الشرعي للاعب كرة القدم" جمعية اللاعبين المصريين المحترفين بجانبه وإلى جواره حينما اتخذ قرار الإستمرار في الملاعب وعدم الاعتزال.

ماذا فعلت الجمعية؟

لأننا جمعية هدفها الأسمي توفير كافة الأجواء المناسبة للاعب الكرة "معنويا" كان دورنا الإستشاري محوريا وهاما عندما طرق محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري الأبواب طالبا الدعم المعنوي كرئيس نادي جماهيري الى جانب التوأم حسام و ابراهيم حسن في حسم صفقة حسام عاشور لصالحهم.

فأتي دورنا الذي لا يخفي على عاشور ومصيلحي في توفير أجواء الصفقة الرابحة.

ماهي المكاسب؟

تطوير شامل لأدوار الجمعية " ليس لها علاقة ولن يكون وفقا للقوانين واللوائح بعالم وكلاء اللاعبين " وكانت باكورة التطور عبر رعاية صفقة انتقال أهم كابتن في تاريخ الكرة المصرية إلى أحد أهم والأكبر الأندية الشعبية عبر الدعم اللوجستي والاستشاري فقط.

والأن الأبواب مفتوحة لكل لاعب مصري في جمعيته للاستشارة والدعم معنويا وفنيا في عالم الاحتراف خلال السنوات المقبلة.