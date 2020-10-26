إعلامي: ما حدث في مباراة بيراميدز ونهضة بركان "فُجر تحكيمي"

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن ما حدث في لقاء بيراميدز أمام نهضة بركان "فُجر تحكيمي"، رغم وجود تقنية الفار في المباراة .
وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "في الوقت الحالي الحكم أصبح مثل المشاهد،ومعه مساعدين في غرفة الفيديو".
وأضاف: "بيراميدز لم يظهر بالمستوى المأمول، والمدير الفني أنتي تشاتشيتش لم يقدم النتائج المرجوة، الفريق خسر الكونفدرالية وخرج من كأس مصر، واعتقد أن مواجهة الدوري العام ستكون الاخيرة لهوبعدها سيتم التعاقد مع مدير فني جديد".
وواصل: "قد يحدث تغييرات جديدة في نادي بيراميدز، خاصة أن الناتج لم يكون جيدا، هناك لاعبين كثيرين انضموا لبيراميدز، ولم يقدموا المأمول".
وخسر بيراميدز على يد نهضة بركان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد بالمغرب في نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية وتوج الفريق المغربي بلقب البطولة.
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