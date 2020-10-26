منتخب مصر يؤدي تدريبين في توجو استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، أداء الفريق القومي تدريبين في توجو قبل مواجهة الأخير في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا المقرر لها ١٧ نوفمبر المقبل.

يسافر المنتخب إلى توجو مباشرة بعد المباراة الأولى يوم ١٤ نوفمبر في الجولة الثالثة للتصفيات، ويؤدي تدريبًا خفيفًا يوم ١٥ من الشهر نفسه بأحد الملاعب الفرعية المجاورة لفندق الإقامة، ثم يخوض التدريب الرئيسي على ملعب

لومي الذي يستضيف اللقاء.

عقد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة الكابتن حسام البدري، اجتماعًا بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية.. لمناقشة الترتيبات والاستعدادات كافة للمرحلة المقبلة، وذلك في إطار تحضيراتهم لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

حضر الاجتماع الكابتن محمد بركات، مدير المنتخب، وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

واستعرض المدير الفني ومعاونوه كل السيناريوهات المطروحة في سبيل تدارك تفاوت انتهاء مواعيد ارتباطات الأندية المختلفة لبدء المعسكر التدريبي للمنتخب الذي سيكون على مراحل لحين اكتمال كل العناصر اعتبارًا من يوم ٩ نوفمبر.. كما استقر الجهاز الفني على مواصلة متابعة كل اللاعبين خلال الجولة المتبقية من عمر الدوري وأيضًا نهائي دوري أبطال أفريقيا للاطمئنان على سلامة كل العناصر المرشحة للانضمام للمعسكر المقبل.