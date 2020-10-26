بواليا مهاجم الجونة لـ"الوفد": الدوري المصري جيد وهذه حقيقة عرض الترجي

تحدث الكونغولي والتر بواليا مهاجم فريق الجونة الأول لكرة القدم عن موسمه الأول بالدوري الممتاز، ورأيه بالدوري ، وحقيقة العروض التي وصلت له في الفترة الأخيرة .

يعد بواليا من اللاعبين المتألقين اللذين وضعوا بصمتهم في الدوري المصري بموسمهم الأول، بعد تسجيله ١٢ هدفًا حتى الأن، وصناعته هدف، ليصبح الثالث في ترتيب هدافين الدوري، ليشيد به الكثير .

قال بواليا في تصريحاته لـ الوفد

: " في البداية أولًا أحمد الله على كل شئ، لم يكن موسمًا سهلًا بالنسبة لي، خاصةً بأنه أول موسم، لكن أنا وفريقي نعمل دائما بكل جهد بالدوري ".

وأضاف: " الدوري المصري دوري جيد للغاية، ومستواه جيد في رأيي، لذلك أحببت التواجد به ".

وتابع مهاجم الجونة :" تسجيل ١٢ هدفًا

في موسمي الأول أمر جيد، أنا أعمل دائما بقوة وكل جهد و أؤمن بنفسي جيدًا، أحاول كمهاجم دائما تسجيل الاهداف أكثر وأكثر ".

وحول تلقيه عروضًا من الدوري المصري سواء الأهلي والزمالك وبيراميدز، رد قائلًا: " لقد تلقيت العديد من العروض في الفترة الأخيرة، ووصلت النادي بالفعل، لكن تلك الأمور مع إدارة النادي وأنا اركز مع فريقي فقط، لا استطيع الإجابة تحديدًا لكن توجد عروض ".

وأضاف:" لكن بالنسبة لعرض الترجي التونسي، نعم هناك اهتمام حقيقي علمت به، وأبدوا اهتماما بضمي ".