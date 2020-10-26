الاتحاد المغربي يمنح نهضة بركان مكافأة استثنائية بعد التتويج بالكونفدرالية

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم ، اليوم الإثنين ، منح نادي نهضة بركان مكافأة مالية استثنائية ، بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية الإفريقية بالأمس على حساب بيراميدز بفوزه بهدف نظيف .
كان فريق نهضة بركان قد أخفق العام الماضي في التتويج بلقب البطولة بعد خسارته في
وشهدت مباراة الأمس جدلاً كبيراً حول القرارات التحكيمية ، وسط اعتراضات واسعة من قبل لاعبي بيراميدز على الكاميروني أليوم نيانت ، الذي أشعل الجدل بعدد من القرارات الغير صحيحة.
على صعيد آخر تعرض عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز للإصابة بشرخ في شظية القدم، بعدما خرج مصابا في مباراة الفريق أمام نهضة بركان .
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