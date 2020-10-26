الحكومة الإيطالية تُحيل كريستيانو رونالدو للتحقيق قبل قمة يوفنتوس وبرشلونة

أعلنت الحكومة الإيطالية إحالة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، للتحقيق من مكتب المدعي العام الفيدرالي.

صرح فينتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، أنه سيتم فتح تحقيق من مكتب المدعي العام الفيدرالي ضد جناح فريق نادي يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، وذلك بسبب اتهام الدولي البرتغالي باختراق بروتوكول فيروس كورونا، عندما عاد من بلده إلى إيطاليا في منتصف الشهر الحالي، رغم إصابته بكوفيد 19.

ورد كريستيانو رونالدو نافيًا اختراق البروتوكول وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث أكد البرتغالي أنه متخذ الإجراءات الاحترازية وعاد إلى تورينو، في طائرة طبية ولم يتواصل مع أي شخص،

ملتزمًا بتعليمات السلامة العامة من الوباء العالمي.

في حين وجه وزير الرياضة الإيطالي اتهامات للبرتغالي بعدم حرصه على السلامة العامة والاستهتار بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، ووصفه بالمغرور، بعد سفره بدون إذن بسبب إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا.

وقال سبادافورا في تصريحات لشبكة "راي 3" الإيطالية، إن الخطوة الجديدة ضد: "لم يحترم كريستيانو البروتوكول، هناك تحقيق قد فتح من قبل مكتب المدعي العام لإثبات ذلك، ولا أحد معفي في حالة الإصابة بفيروس كورونا، من الواضح أن هناك الكثيرين ممن يحاولون احترام البروتوكول ولكن

الحل الوحيد لعدم انتشار الوباء هو البقاء في المنزل".

إصابة رونالدو بفيروس كورونا

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم قد أعلن منذ أيام، إصابة النجم كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا، فترة التوقف الدولي، ومشاركة اللاعب مع منتخب بلاده ببطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث أكد بيان للاتحاد أن الاختبار الذي أجراه النجم البالغ من العمر 35 عاما استعدادًا لمباراة السويد جاء إيجابيًا غير أنه لا يعاني من أي أعراض وهو حاليًا في فترة العزل المنزلي.

شكوك حول مشاركة رونالدو أمام برشلونة

تزداد الشكوك حول إمكانية لحاق كريستيانو رونالدو، بمباراة فريقه يوفنتوس وضيفه برشلونة المقررة بعد غد الأربعاء، بدور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد استمرار إصابته بفيروس كورونا.

وجاء ذلك بعدما تبين إيجابية المسحة التي أجراها صاروخ ماديرا، يوم السبت الماضي، من أجل تحديد درجة تعافيه من الوباء.