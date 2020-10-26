موعد مباراة ليفربول و ميتييلاند والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي المحترف لدى صفوفة المصري محمد صلاح نظيره ميتييلاند الدانماركي مساء غد الثلاثاء على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا .

موعد مباراة ليفربول و ميتييلاند

تنطلق مباراة ليفربول و ميتييلاند في

تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

فيما تقام ليفربول و ميتييلاند في

تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العهربية السعودية

بينما تكون مباراة ليفربول و ميتييلاند في

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميتييلاند

تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي .

تذاع مباراة ليفربول و ميتييلاند بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة بتعليق يوسف سيف .

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 3 نقاط في المجموعة الرابعة، بينام يتذيل ميتييلاند المجموعة بدون نقاط.

ويبحث المدرب الإلماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في تحقيق الفوز لإعتلاء قمة المجموعة الرابعة غدًا الثلاثاء .