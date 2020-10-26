يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي المحترف لدى صفوفة المصري محمد صلاح نظيره ميتييلاند الدانماركي مساء غد الثلاثاء على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا .
موعد مباراة ليفربول و ميتييلاند
تنطلق مباراة ليفربول و ميتييلاند فيتمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،
فيما تقام ليفربول و ميتييلاند فيتمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العهربية السعودية،
بينما تكون مباراة ليفربول و ميتييلاند فيتمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي .
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميتييلاند
تذاع مباراة ليفربول و ميتييلاند بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة بتعليق يوسف سيف .
ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 3 نقاط في المجموعة الرابعة، بينام يتذيل ميتييلاند المجموعة بدون نقاط.
ويبحث المدرب الإلماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في تحقيق الفوز لإعتلاء قمة المجموعة الرابعة غدًا الثلاثاء .
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول و ميتييلاند والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.