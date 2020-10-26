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موعد مباراة ريال مدريد و بوروسيا مونشنجلادباخ والقنوات الناقلة

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسباني ضيفًا على نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة .

موعد مباراة ريال مدريد و بوروسيا مونشنجلادباخ

تنطلق مباراة ريال مدريد و بوروسيا مونشنجلادباخ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت

القاهرة،

فيما تقام ريال مدريد و بوروسيا مونشنجلادباخ في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العهربية ،

بينما تكون مباراة ريال مدريد و بوروسيا مونشنجلادباخ في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي .

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و بوروسيا مونشنجلادباخ

تذاع مباراة ريال مدريد و بوروسيا مونشنجلادباخ بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت  HD4 المشفرة بتعليق خليل البلوشي .

ويتذيل ريال مدريد المجموعة الثانية بدون نقاط بعدما خاض مباراة واحدة وتلقى فيها الهزيمة أمام شاختار، بينما يحتل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة بعدما تعادل مع إنتر ميلان في الجولة الأولى .

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