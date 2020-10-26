"عبدالله السعيد يحصد جائزة رجل مباراة نهائى الكونفيدرالية من "كاف

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، صباح اليوم الإثنين، منح جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائى الكونفيدرالية التى جمعت بيراميدز ونهضة بركان، للاعب المصرى عبدالله السعيد.

نشر الاتحاد الأفريقي تغريدة عبر الحساب الرسمى له عبر موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "رسميًا. جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة النهائي بين بيراميدز ونهضة بركان تذهب إلى عبدالله

السعيد".

يذكر أن فريق بيراميدز خسر مباراة نهائى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، أمام نظيره نهضة بركان، بعد أن تلقي هزيمة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب مولاى عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط.