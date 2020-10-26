الطويلة: بعد هزيمة بيراميدز.. عصر السيطرة على الكرة الأفريقية قد بدأ

أبدى محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم عن حزنه بعد هزيمة نادي بيراميدز في نهائي بطولة الكنفدرالية الأفريقية في المباراة التي أقيمت بالمغرب أمس الأحد، أمام نادي نهضة بركان المغربي .
وأنتهت المباراة بهزيمة نادي بيراميدز بهدف نظيف والتي شهدت جدلاً تحكيمياً كبيراًمن الحكم الكاميروني أليوم نيانت لصالح الفريق المغربي.
وعلق "الطويلة" عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" قائلاً رغم إنني كنت على بعض الخلاف مع المهندس هاني أبو ريدة إلا إنني أرى إننا سندفعثمن تخلينا عن المساندة الواجبة له في المعترك الإفريقي.
وتابع "الطويلة" ظهر جلياً (بذبح فريق بيراميدز) أن عصر فوزي لقجح للسيطرة على الكرة الإفريقية قد بدأ ، نختلف داخلياً مقبول وجائز ولكن نختلف على صالح مصر فهذا غير مقبول وغير منطقي.
وتسائل "محمد الطويلة" ترى هل ما زال الوقت كافي لمنع إهدار الريادة من بين أيدينا !!؟
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