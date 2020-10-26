رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم يكشف حقيقة خضوعه للتحقيق أمام الفيفا

كشف وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم ، حقيقة خضوعه للتحقيق أمام الاتحاد الدولي للعبة « فيفا » ، بعد تداول أنباء تفيد تلقيه استدعاء من قبل لجنة الأخلاقيات بالفيفا .

وقال الجرئ عبر حساباته الشخصية على التواصل الإجتماعي في هذا الصدد « تتواصل الإشاعات المغرضة والتشويه الممنهج

بشكل يومي، منذ رفض تزكية السيد طارق بوشماوي وآخرها الإشاعة التي تمّ نشرها اليوم ومفادها أنّه وقع توجيه استدعاء لي من قبل لجنة الأخلاقيات بالفيفا ،أؤكد أنّ الخبر عار من الصحّة وأنّ مثل هذه الأخبار هي جزء من حملة متواصلة من بعض الأطراف المعروفة ولأسباب وأهداف معلومة.مثل هذه الإشاعات لن تثنينا عن مواصلة العمل والإصرار على نصرة المبادئ في إطار احترام القانون والصلاحيات وفي كنف احترام الجميع » .كان الجرئ قد أشار في تصريحات سابقة ، إلى تعرضه لحملة قوية من معارضيه ، بعد رفضه لدعم رجل الأعمال التونسي طارق بوشماوي لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم .