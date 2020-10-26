رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم يكشف حقيقة خضوعه للتحقيق أمام الفيفا

كشف وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم ، حقيقة خضوعه للتحقيق أمام الاتحاد الدولي للعبة « فيفا » ، بعد تداول أنباء تفيد تلقيه استدعاء من قبل لجنة الأخلاقيات بالفيفا .
وقال الجرئ عبر حساباته الشخصية على التواصل الإجتماعي في هذا الصدد « تتواصل الإشاعات المغرضة والتشويه الممنهج
مثل هذه الإشاعات لن تثنينا عن مواصلة العمل والإصرار على نصرة المبادئ في إطار احترام القانون والصلاحيات وفي كنف احترام الجميع » .
كان الجرئ قد أشار في تصريحات سابقة ، إلى تعرضه لحملة قوية من معارضيه ، بعد رفضه لدعم رجل الأعمال التونسي طارق بوشماوي لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم .
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