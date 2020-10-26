الامارات | الهلال السعودي يحسم مصير السوري عمر خربين في الشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يحسم مصير السوري عمر خربين في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 أكتوبر 2020 ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم، قررت تأجيل ملف التعاقد مع ظهير أيسر ومهاجم محليين وكذلك مصير السوري عمر خربين، إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت صحيفة"الرياضية" السعودية أن الهلال قام بتأجيل التعاقد مع جناح بدلا من خربين، مفضلا الانتظار حتى يناير المقبل للتعاقد مع لاعب آخر.

وكانت فترة الانتقالات الصيفية في السعودية انتهت أمس الأحد، حيث كان الهلال قد تعاقد خلالها مع كل من فواز الطريس وحبيب الوطيان، بالإضافة إلى الأرجنتيني لوسيانو فيتو وكذلك عبد الله الجدعاني وصالح الشهري.

وكان الهلال استهل مشواره في الدفاع عن لقبه بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي)، بالفوز على العين الصاعد الجديد 1 / صفر، قبل أن يتعادل مع أبها 1/ 1 في المرحلة الثانية من المسابقة.

ويحتل الهلال المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد أربع نقاط. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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