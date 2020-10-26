الارشيف / اخبار الرياضه

اتجاه في الجبلاية لإلغاء الهبوط.. والقرار خلال ساعات

0 نشر
إسلام صادق 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه في الجبلاية لإلغاء الهبوط.. والقرار خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت اللجنة المؤقتة بإتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إلغاء الهبوط الى دوري القسم الثالث والى القسم الرابع بناءا على طلب عدد من الجمعية العمومية بسبب جائحة التي مر بها الدوري خلال الفترة الاخيرة.

وعلمت «المصري اليوم» أن الجبلاية ستعلن القرار خلال الاعات القليلة المتبقية بعد الإتفاق على الصيغة النهائية لإلغاء البطولة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    106,540

  • تعافي

    98,903

  • وفيات

    6,199

كانت هذه تفاصيل خبر اتجاه في الجبلاية لإلغاء الهبوط.. والقرار خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"