شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه في الجبلاية لإلغاء الهبوط.. والقرار خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت اللجنة المؤقتة بإتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إلغاء الهبوط الى دوري القسم الثالث والى القسم الرابع بناءا على طلب عدد من الجمعية العمومية بسبب جائحة كورونا التي مر بها الدوري خلال الفترة الاخيرة.
وعلمت «المصري اليوم» أن الجبلاية ستعلن القرار خلال الاعات القليلة المتبقية بعد الإتفاق على الصيغة النهائية لإلغاء البطولة.
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