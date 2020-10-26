شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تستقر على مد القيد الى 10 نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت اللجنة المؤقتة بإتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على مد القيد للاندية حتى يوم 10 نوفمبر المقبل بدلا من يوم 4 من نفس الشهر وذلك حتى تتمكن الاندية من قيد اللاعبين او الإستغناء عنهم بعد نهائي دوري الابطال المقرر إقامته يوم 6 من نفس الشهر الوضع في مصر

اصابات 106,540

تعافي 98,903

وفيات 6,199

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