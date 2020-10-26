شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد أفضل لاعب في نهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اختيار عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز كأفضل لاعب في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية ضد نهضة بركان. وخسر بيراميدز 1-0 من نهضة بركان في النهائي الإفريقي الأول في تاريخ الفريق المصري. وسجل عبد الله السعيد في البطولة 4 أهداف وصنع هدفين في 12 مباراة، كما سجل هدفًا في انتصار فريقه بنتيجة 2-0 ضد حورويا كوناكري في نصف نهائي البطولة. الوضع في مصر

اصابات 106,540

تعافي 98,903

وفيات 6,199

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