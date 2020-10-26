شوبير: كلما تكلم حسام عاشور يخسر رصيده عند جماهير الأهلى

جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامى أحمد شوبير حسام عاشور، لاعب الأهلى السابق الذى وقع للاتحاد السكندرى، بسبب تصريحاته أمس عقب التوقيع للاتحاد، مؤكدا له أنه كلما تكلم يخسر المزيد من رصيده عن جماهير الأهلى .

وقال شوبير، فى تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير"، حسام عاشور كلما تكلم يخسر، متسائلا لماذا لا يلتزم الصمت، ولكنه يتحدث باستمرار وكلامه بيخسره كتير من رصيده.

وأضاف شوبير، دائما أدافع عن عاشور، وأنه لابد أنه يرفع درع الدورى مع الأهلى فى مباراة طلائع الجيش، ولابد أن يكون له دور فى النادى، ولكنه يخرج بكلام يخسره رصيدا جديدا لدى جماهير الأهلى، مطالباً عاشور بأن يكون واضحاً فى تصريحاته .

وأشار شوبير إلى أن الاتحاد السكندرى من الأندية التى يحبها، وكل المسؤولين بها يكن لهم كل الاحترام والتقدير، وحديثه عن عاشور ليس له علاقة بزعيم الثغر، ولكن كان على حسام عاشور أن يكون واضحاً خاصة أنه من المتوقع أن تكون أول مباراة لعاشور مع الاتحاد السكندرى أمام الأهلى فى كأس مصر .

وكان حسام عاشور قائد الأهلى السابق المنضم حديثا لصفوف نادى الاتحاد السكندرى أكد أن شعبية زعيم الثغر لا تقل مطلقا عن الأهلى أو أى نادٍ جماهيرى، مشيرا إلى أن النادى السكندرى يمتلك رئيس نادٍ واضحاً وهو محمد مصيلحى، وعبر حسام عاشور فى تصريح لبرنامج جمهور الثالثة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على سعادته بالتدريب تحت قيادة المدير الفنى حسام حسن المدير الفنى للفريق، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لإسعاد جماهير الإسكندرية .

ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى حسم انتقال حسام عاشور لاعب الوسط المدافع والنادى الأهلى السابق لصفوف نادى الاتحاد السكندرى بعقد يمتد لمدة موسمين إعتباراً من الموسم الرياضى 2020-2021، ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادى الاتحاد السكندرى فى صفقة أنتقال حر بحضور حسام حسن المدير الفنى وإبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإدارى للفريق .