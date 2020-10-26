شكرا لقرائتكم فايلر يعود للساحة الرياضية مجددا لخلافة تشاتشيتش في بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد اسم السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للأهلى، للظهور مجددا على الساحة الرياضية في مصر لخلافة الكرواتى انتى تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز، والذى تم الاستقرار على اقالته عقب خسارة الفريق لقب الكونفدرالية الافريقية، إلا أن إدارة بيراميدز تنتظر انتهاء الموسم بشكل رسمى بانتهاء مواجهة المقاولون العرب القادمة فى الجولة الختامية للدورى العام، لتجنب دفع الشرط الجزائى للمدرب الكرواتي.

وعلم "الخليج 365" أن إدارة بيراميدز لم تتحدث مع فايلر حتى هذه اللحظة بشكل رسمى على الرغم من الدخول معه فى مفاوضات بل وتم عقد جلسة معه اثناء قيادته للأهلي، إلا أن الفترة الحالية لم تشهد تجدد الاتصالات بين الطرفيين، فى الوقت الذى يقضى المدرب السويسرى أجازة حالياً مع أسرته قبل استئناف العمل من جديد، وتلقى فايلر أكثر من عرض أبرزهم من الدورى السويسرى والهولندى والإماراتى ولكنه لم يُحدد وجهته بشكل رسمى حتى الآن.

فى الوقت الذى أكد مصدر داخل نادى بيراميدز أن الحديث عن الدخول فى مفاوضات مع فايلر أمر سابق لاوانه، خاصة وأن الملف سيتم دراسته بعناية بعد الاستقرار على اقالة تشاتشيتسش، وتلقت إدارة بيراميدز ترشيحاً بتعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للفريق بداية من الموسم الجديد، إلا أن إدارة النادى الإماراتية لازالت تدرس الملف بشكل دقيق فى ظل وجود تيار يرغب فى اسناد المسئولية لمدير فنى أجنبى صاحب أسم كبير فى أوروبا خاصة بعد التعاقد مع العديد من النجوم بداية من الموسم الجديد وعلى راسهم رمضان صبحى وأحمد فتحى وشريف اكرامي.

وخسر بيراميدز لقب الكونفدرالية الأفريقية بعدما هُزم من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، على ملعب مولاى عبد الله، بمدينة الرباط المغربية، فى نهائى البطولة، ويخسر الفريق المصرى فرصة التتويج بأول لقب قارى كان على بعد خطوة واحده منه، بعدما وصل للمباراة النهائية عن استحقاق وجدارة.