شكرا لقرائتكم شريف إكرامى لـ والده: كل سنة وأنت قدوة فى الاحترام وطيبة القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص شريف إكرامى حارس بيراميدز الحالى على الإحتفال بعيد ميلاد والده إكرامى الشحات وحش أفريقيا وحارس الأهلى الأسبق الذى أتم عامه ال 65 .

و نشر شريف إكرامى صورة لوالده عبر صفحته الشخصية على إنستجرام معلقا : "كل سنة وأنت قدوة فى الاحترام وطيبة القلب قبل ما تكون أسطورة فى الملعب، عقبال 100 سنةً يا أطيب الناس وأصفاهم".

إكرامى الشحات من مواليد 26 أكتوبر 1955 بمدينة السويس، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلي، انضم إكرامى أحمد الشحات للنادى الأهلى عام 1969 ولعب فى فرق الناشئين لمدة موسمين فقط حتى تم تصعيده للفريق الأول وكانت أول مباراة يحرس فيها عرين الأهلى عام 1973 أمام الاتحاد السكندرى وخسر الفريق بهدف مقابل لا شىء، وكان الراحل الكبير "عبده صالح الوحش" هو المدير الفنى للفريق والذى أصر أن يلعب إكرامى المباراة التالية وكانت أمام الإسماعيلى وفاز الأهلى وقتها بهدف دون رد، ليصبح إكرامى الحارس الأساسى للشياطين الحمر لمدة 17 عاماً.

مع النادى الأهلى حصد وحش أفريقيا العديد من البطولات، مثل بطولة الدورى العام 10 مرات، وكأس مصر 5 مرات، وبطولة الأندية الأفريقية أبطال الكأس ثلاث مرات، ودورى أبطال أفريقيا مرة واحدة .

أما مع منتخب الفراعنة، فلعب إكرامى حوالى 50 مباراة دولية وفاز مع المنتخب بكأس فلسطين عام 1975 وساهم فى صعود المنتخب لدورة الألعاب الأوليمبية عامى 1980 و1984، اعتزل إكرامى الشحات كرة القدم بعدما حرس مرمى الأهلى فى حوالى "300 مباراة" وهو رقم قياسى.

وبعد الاعتزال اتجه إكرامى للتدريب وعمل مدربا لحراس مرمى الأهلى لفترة طويلة حقق فيها الفريق العديد من البطولات منها الفوز ببطولة الدورى سبع مرات متتالية وقام بتدريب الحراس أحمد شوبير والحضرى وأمير عبد الحميد وغيرهم.