شكرا لقرائتكم بسيونى: تأجيل مباراة الرجاء لن تؤثر على الزمالك ويجب نسيان الذهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لفريق طلائع الجيش أن تأجيل لقاء الأبيض أمام الرجاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا إلى أول نوفمبر المقبل لن يؤثر مطلقا على الزمالك، مشيرا إلى أنه يتمنى النهائى مصرى خالص أمام الأهلى الذى نجح فى عبور نصف النهائى بالفوز بنتيجة 3 / 1 على الوداد فى لقاء الإياب بالقاهرة .

ونصح عبد الحميد بسيونى فريق الزمالك بضرورة بنسيان نتيجة لقاء الذهاب الذى إنتهى 1 /0 فى المغرب، مع التركيز على إحراز هدف مبكر فى لقاء العودة لإنهاء أحلال الرجاء مبكرا .

أعلن نادى الرجاء البيضاوى المغربى عن حالة إصابة جديدة فى الفريق وهو أحد أفراد الجهاز الفنى للفريق، مع وجود حالة شفاء بين اللاعبين وحالة أخرى ضمن الجهاز الفنى للفريق ليصل عدد الحالات فى الوقت الحالى إلى 17 حالة بين جميع من فى النادي، وقال الرجاء فى بيان على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" : "نتائج المسحة الطبية الثامنة عشر لنادى الرجاء الرياضى،توصل نادى الرجاء الرياضى بنتائج اختبارات كوفيد-19 التى خضعت لها صباح يومه الأحد مكونات الفريق الأول".

أضاف: " وأظهرت النتائج وجود حالة إيجابية جديدة تم تسجيلها فى صفوف الطاقم التقني، وسيخضع المعنى بالأمر للبروتوكول الصحى المعمول به".

وواصل البيان: "وتبيَّن كذلك من خلال النتائج تسجيل حالة شفاء واحدة فى صفوف اللاعبين، وحالة شفاء أخرى فى صفوف الطاقم الإداري".