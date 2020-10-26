شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الزمالك .. التعادل يسيطر على مباريات الدراويش تحت قيادة البنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سيطر التعادل على تاريخ اللقاءات التى أدارها الحكم محمود البنا للاسماعيليى والذى تم تكليفه من لجنة الحكام التابعة للإتحاد المصرى بإدارة مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم الإثنين، فى الجولة 34 من الدورى المصري.
ويعاون البنا كل من سمير جمال مساعد أول وهانى عبد الفتاح مساعد ثانٍ، وهانى أمين حكم رابع، ومحمود سلامة حكم فيديو، وأحمد حمدى مساعد حكم فيديو.
على صعيد لغة الأرقام فقد قاد البنا الدراويش تحكيميا من قبل فى 19 مباراة، وخلالهم حقق الانتصار فى 6 لقاءات، وتعادل فى 10 وتلقى الخسارة فى 3 مباريات.
وخاض الإسماعيلى مواجهة وحيدة مع البنا هذا الموسم كانت أمام الأهلى وانتهت بخسارة الدراويش.
ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 47 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة، فى حين احتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى لممتاز، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 14 لقاء، وسجل 37 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.
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