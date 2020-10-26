شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: استاد القاهرة جاهز لاستضافة نهائى أفريقيا وأتمنى تأهل الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن ستاد القاهرة جاهز لاستضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا، بكل الاحتمالات، سواء كان النهائى مصرى أم لا، وأيا كان طرفاه قائلا: "وأتمنى أن يكون بين الأهلى والزمالك "، حيث يتم الاستعداد من حيث شكل الملعب، والتجهيزات الخاصة بالمباراة النهائية، حيث تتم الاستعدادات طبقا لقرارات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف .

وقال صبحى فى تصريحات خاصة أنه عندما يتم التأكد من موعد النهائى الأفريقى سيتم عقد جلسة مع مسئولى اتحاد الكرة لتحديد مطالبهم، وتنفيذها قائل : "لما نتأكد من النهائى هنقعد مع اتحاد الكرة ونشوف طلبتاهم وهنعملها لهم".

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كان وزير الرياضة قد أكد أن الحضور الجماهيرى من عدمه فى نهائى دورى أبطال أفريقيا ليس من اختصاص وزارة الرياضة بل هو قرار للاتحاد الأفريقي، لأنه صاحب السلطة فى هذه البطولة ويشرف على تنظيمها من البداية، خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أشرف صبحى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مصر جاهزة لاستضافة النهائى أيا كان طرفاه، لكن الحضور الجماهيرى قرار يختص به الكاف لأنه صاحب القرار النهائي، كما أن هناك تواصلا بالفعل مع الاتحاد الأفريقى بشأن الجماهير حال كان نهائى مصرى خالص بمواجهة الأهلى والزمالك فى النهائى