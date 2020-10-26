شكرا لقرائتكم شوبير عن رحيل غالى من الجونة: أتوقع تواجد الكابيتانو فى مجلس الأهلى المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الإعلامى أحمد شوبير، على رحيل حسام غالى من منصبه كمديرا للكرة فى نادى الجونة، وكذلك انتهاء علاقة نادر شوقى بالشركة التى تدير الفريق.

قال شوبير فى برنامجه " مع شوبير " الذى يذاع على أثير " اون سبورت" : "حسام غالى ونادر شوقى المسئول عن الشركة التى تدير فريق الكرة بالجونة، انتهت علاقتهما بالنادى ولن يستمرا الفترة المقبلة، ويبدو أن وفاة خالد بشارة أثرت بشكل كبير على الشركة وفريق الكرة".

وأضاف شوبير أنه يتوقع وجود الكابيتانو فى مجلس إدارة الأهلى الفترة المقبلة قائلا: "أتوقع تواجد حسام غالى فى مجلس إدارة النادى الأهلى المقبل".

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وتقدم حسام غالي، قائد الأهلى ومنتخبنا الوطنى السابق، باستقالة من منصبه كمدير للكرة بنادى الجونة، وذلك بعد انتهاء الموسم الجارى، ووجه حسام غالى الشكر لإدارة الجونة على منحه الثقة طوال الفترة الماضية، مؤكداً أنه سيعلن وجهته المقبلة قريباً.

تلقى حسام غالى عرضاً من إدارة النادى الحالية لخلافة سيد عبد الحفيظ فى منصب مدير الكرة بعد انتهاء الموسم الحالى، وبالتحديد بعد انتهاء بطولة دورى أبطال أفريقيا، إلا أن حسام غالى طلب الحصول على مهلة للتفكير فى الأمر، خاصة أن تقلده منصب داخل النادى أمر قد يمنعه من خوض الانتخابات، وفقاً للائحة، وهو الأمر الذى يرفضه غالى والذى يضع مسألة خوض انتخابات النادى أولوية بالنسبة له فى الوقت الحالي.