شكرا لقرائتكم وزير رياضة إيطاليا: رونالدو سيخضع للتحقيقات بعد خرقه البروتوكولات الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي، أن البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم نادى يوفنتوس، سيخضع لتحقيقات من المكتب الفيدرالي، بعد خرقه البروتوكولات الطبية الإيطالية الخاصة بقواعد كورونا عند عودته إلى تورينو قادمًا من البرتغال بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا خلال مشاركته مع منتخبه فى بطولة دورى الأمم الأوروبية، وذكرت صحيفة "ديلى ميل" الانجليزية، أن سبادافورا قال فى تصريحات صحفية: "رونالدو لم يحترم البروتوكولات فى رحلة عودته من البرتغال أثناء إصابته، لا أحد معفي".

وأضاف وزير الرياضة الإيطالى قائلا: "هناك تحقيق من قبل مكتب المدعى العام الفيدرالى لإثبات ذلك."

وكان رونالدو قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا عقب مشاركته فى مواجهة فرنسا التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الثانية من بطولة دورى الأمم الأوروبية، ليتم استبعاده من مواجهة السويد.

وعاد رونالدو إلى إيطاليا على متن طائرة طبية خاصة للخضوع للحجر الصحى فى منزله، إلا أن وزير الرياضة الإيطالى يرى أن النجم البرتغالى اخترق قواعد الحجر الصحى وسيتم فتح تحقيقا حول الواقعة.