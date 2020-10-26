شكرا لقرائتكم كهربا يدعم عمر جابر بعد إصابته: "ربنا يرجعك بالسلامة يا أخويا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعم محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلى، عمر جابر لاعب بيراميدز بعد الإصابة القوية، التى تعرض لها فى نهائى الكونفدرالية التى خسرها الفريق السماوى أمام نهضة بركان المغربى، بعد تدخل عنيف من اللاعب أبوبكر الهلالى لاعب الفريق المغربى الذى تعرض للطرد.

ونشر كهربا صورة لقدم عمر جابر فى الجبس معلقا " ربنا يرجعك بالسلامة يا أخويا".

ونال بيراميدز التحية والثناء من الجميع ليس فى مصر فقط ولكن فى القارة السمراء بأكملها، خاصة أنها المرة الأولى التى يُشارك فريق فى الكونفيدرالية ويصعد لنهائى البطولة وكان على بُعد خطوة واحدة من تحقيق اللقب لكن سوء الحظ وكذلك الأخطاء التحيكيمة للكاميرونى اليوم نيانت، كل هذا ساهم فى ضياع بطولة الكونفديرالية من كتيبة الفريق السماوي.

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مشوار بيراميدز فى البطولة كان رائعاً فقد بدأ مشواره من دور 64 عندما التقى مع ايتوال الكونغولى وتفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول، وتعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، ولكن استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى حيث لاقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا، فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الاول التى كانت تضم معه المصرى البورسعيدى واينوغو رينجرز النيجيرى وفريق نواذيبوالموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصرى مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.