شكرا لقرائتكم موسيمانى يجهز بدلاء الأهلى لمواجهة طلائع الجيش في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقوم الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، بتجهيز اللاعبين البدلاء تمهيداً للمشاركة فى مباراة طلائع الجيش المقرر اقامتها يوم السبت المقبل، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدورى العام.

ويرغب الجهاز الفنى فى منح اللاعبين الأساسيين قسطا من الراحة بسبب مشاركتهم فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، فيما سيكون صالح جمعة على رأس المشاركين أمام فريق الطلائع من أجل رؤيته بشكل أفضل للحكم على مستواه وتحديد مصيره مع الفريق خلال الموسم المقبل.

ويأتى قرار موسيمانى بالاستعانة ببعض الصاعدين ولاعبى الدكة بهدف إراحة اللاعبين الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد بشكل واضح خلال الفترة الماضية وذلك حتى يتم تجهيزهم بشكل جيد لمباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد تأهل الفريق مؤخراً بشكل رسمى عقب الفوز على الوداد المغربى مساء أمس الأول، الجمعة، بإستاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالمغرب بثنائية نظيفة، ويرغب المدير الفنى للأهلى راحة أكثر من لاعب أساسى عانى مؤخراً من الإجهاد ويأتى فى مقدمتهم محمد الشناوى وعلى معلول وديانج وعمرو السولية وأيمن أشرف ومحمد هانى وأجاى وقفشة.

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فى الوقت الذى يبحث مسئولو الأهلى خلال الفترة الحالية العروض المُقدمة للسنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق بعدما تم الإتفاق على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر أو موسماً ويشهد الأهلى حالياً سلسلة من المفاوضات والاتصالات مع عدة أندية محلية وخارجية أبدت رغبتها فى ضم الهاجم السنغالى الذى أنضم للأهلى فى يناير الماضى قادماً من الدورى النمساوى لكن الجهاز الفنى الحالى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى مازال غير مُقتنع بقدرات اللاعب وطلب إعارته.