انتخاب المغربية حجيج رئيسة للاتحاد الافريقي للكرة الطائرة

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القاهرة: انتزعت المغربية بشرى حجيج، مقعد رئاسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة من منافسها المصري عمرو علواني في الانتخابات التي اجريت الاحد على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لاختيار مجلس إدارة جديد.
وتمت خلال اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة مناقشة الموقف المالي والحساب الختامي قبل إجراء الإنتخابات حيث تم التصويت "أون لاين" وفقا لظروف جائحة فيروس كورونا.
وأعلن الاتحاد فوز رئيسة الاتحاد المغربي بشرى حجيج بمقعد الرئاسة لدورة قادمة من 2020 الى 2024 بحصولها على 42 صوتا مقابل 12 صوتا لعلواني.
وسيطر علواني على مقعد رئاسة الاتحاد الإفريقي طيلة 19 عاما تواليا منذ انتخابه عام 2001.
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