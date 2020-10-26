نهضة بركان المغربي يفوز بالبطولة بعد هزيمة بيراميدز المصري

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حصد نهضة بركان المغربي لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد فوز مثير للجدل على بيراميدز المصري في المباراة النهائية بهدف مقابل لاشيء على ملعب محمد الخامس في العاصمة الرباط.

وسجل يوسفو دايو هدف المباراة الوحيد بعد فوضى دفاعية وفشل في تشتيت الكرة من مدافعي بيراميدز في الدقيقة 15 من عمر المباراة، وفشل لاعبو بيراميدز في تسجيل هدف التعادل طوال عمر المباراة المتبقي.

وبذلك يسجل نهضة بركان أكبر انجاز له منذ تأسيسه حيث لم يسبق له إحراز لقب الدوري المحلي ويقابل الفريق الفائز بدوري الأبطال في مباراة السوبر الأفريقي لهذا الموسم.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) استضافة فرق الدور قبل النهائي في المغرب لإنهاء البطولة في موسم استثنائي بسبب تفشي وباء كورونا حيث تخطى نهضة بركان حسنية أغادير وعبر بيراميدز حوريا كوناكري ليلتقي الفريقان في النهائي.

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يذكر أن بيراميدز وصل إلى هذه المرحلة في أول مشاركة له في البطولات الأفريقية على الإطلاق وهو الفريق الذي تغير قبل عام واحد بشكل استثنائي بعد بيعه لمستثمر خليجي نجح في استقطاب صفقات كبرى للفريق قبل أن يبيعه لمستثمر آخر يواصل عقد الصفقات الكبرى.

أما نهضة بركان فقد وصل المباراة النهائية للبطولة للموسم الثاني على التوالي بعدما خسر لقب العام الماضي أمام الزمالك المصري الذي ينافس هذا الموسم في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال.

ومنح بركان المغرب لقبا قاريا وسط أداء باهت من الوداد والرجاء في قبل نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي والزمالك المصريين حيث خرج الوداد أمام الأهلي الذي وصل للنهائي بينما تأجلت مباراة الزمالك أمام الرجاء في القاهرة بقرار مثير من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بسبب إصابة أكثر من 16 لاعبا في الرجاء بكورونا.

ورغم أن حظوظ الرجاء في الوصول إلى النهائي لازالت قائمة إلا أن موقفه صعب في ظل خسارته الذهاب في الرباط بهدف مقابل لاشيء.