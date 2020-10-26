شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف يؤكد تأثر حكم مباراة بيراميدز بالضغوط المغربية وارتكابه أخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر عبد الرؤوف، الحكم الدولى وعضو لجنة الحكام السابق، أن الحكم الكاميرونى أليوم نيانت الذى أدار مباراة أمس بين بيراميدز ونهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية تأثر بالضغوط الكبيرة التى وضعها مسئولو الاتحاد المغربى عليه قبل اللقاء بعد خسارة الوداد والرجاء المغربيين أمام الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا، وهو ما انعكس على مستواه فى إدارة اللقاء الذى انتهى بفوز نهضة بركان بهدف نظيف.

وأضاف عبد الرؤوف، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الحكم تغاضى عن طرد لاعب نهضة بركان عندما اعتدى على محمد فاروق لاعب بيراميدز دون كرة، وفى حال اتخاذ هذا القرار والرجوع للفار كان من الممكن أن تتغير نتيجة اللقاء لصالح بيراميدز، لاسيما أن المخالفة كانت فى الدقائق الأولى من عمر اللقاء.

وأشار الحكم الدولى السابق إلى أن الهدف أيضا به مخالفة ضد محسن ياجور الذى اصطدمت الكرة بيده وكانت تستوجب احتساب مخالفة عليه، وفقا لتعديلات التحكيم الأخيرة، والتى تنص على أن المهاجم إذا لمس الكرة بيده يتم احتسابها ضده فوراً، سواء بقصد أو دون قصد، ويؤخذ على الحكم عدم اللجوء للفار لإلغاء الهدف.

وأكد عبد الرؤوف أنه يحق لبيراميدز تقديم تظلم للكاف ضد الحكم، لكنه لن يفيد شيئا لأن الكاف سيعتبر الأمر أخطاء فنية للحكم، وأقصى ما يمكن عمله هو معاقبة الحكم فقط دون أى تعديل فى نتيجة اللقاء.