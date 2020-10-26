شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك ضد الإسماعيلى فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على التشكيل الأساسى للفريق الذى سيخوض به مباراته أمام الإسماعيلى، المقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، الذى سيقام باستاد القاهرة، ويسعى الأبيض خلاله لتحقيق الانتصار لحصد المركز الثانى فى المسابقة المحلية من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة بصورة رسمية فى النسخة المقبلة بدورى أبطال أفريقيا بعد تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصد أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية، وحال تحقيق الأبيض الفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال، بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى، حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدورى.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمد الونش وعبد الله جمعة.

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خط الوسط: طارق حامد وإسلام جابر وأمامهما أحمد زيزو وإمام عاشور وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 47 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلها، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة، فى حين احتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى لممتاز، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 14 لقاء، وسجل 37 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.